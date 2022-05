(Di lunedì 30 maggio 2022) Durante la cerimonia, rimandata a causapandemia e celebratasi il 29 maggio, le due sorelle minorisposa hanno rischiato di cadere sulle scale per l'altare, suscitando l'ironia degli invitati. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

1DMarty_me : RT @musiclover_blu: La storia messa da Ludovica Valli vs i commenti di idioti su una bambina ve li devono proprio togliere i social https:/… - occhio_notizie : L’ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato alcune foto della bambina, durante il matrimonio della sorella e ric… - zazoomblog : Ludovica Valli e lo scivolone al matrimonio della sorella Beatrice - #Ludovica #Valli #scivolone - RefRef62623343 : Ludovica Valli difende la figlia da attacchi di bodyshaming - infoitcultura : Eleonora e Ludovica Valli damigelle d'onore al matrimonio di Beatrice: eleganza e semplicità (FOTO) -

furiosa per il bodyshaming alla figlia "grassoccia"/ "Mi vergognerei" Luca, dopo aver rivisto l'ultima giornata trascorsa con Lilli che gli ha presentato la sorella gemella che vive in ...Uomini e donne,furiosa per il bodyshaming alla figlia Anastasia: cosa è accaduto alle nozze di Beatricee Marco Fantina Negli ultimi giorni diversi volti noti al pubblico dei format tv dedicati ...Ludovica Valli e le offese rivolte ala figlia Anastasia sui social Il mondo delle Influencer è tra i più affollati degli ultimi anni.Domenica 29 maggio a Capri si è tenuto il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini. Tra tulle e rose bianche, la romantica giornata a Villa Lysis ha riunito famigliari e amici, alcuni dei quali ha ...