Ludovica ed Eleonora Valli scivolano sulle scale al matrimonio della sorella Beatrice: il video (Di lunedì 30 maggio 2022) “Sono scivolata, considerate tacco, marmo, scale, petali per terra, si slittava. Un po’ io, un po’ lei, ma tutto sommato tutto apposto”. A ciascuno il “dramma” suo, verrebbe da dire. Siamo in ambito Uomini e Donne e tronisti che si sono sposati per davvero, vedi Beatrice Valli e Marco Fantini. Un matrimonio con vip e amici in quel di Capri, uno scenario romantico e perfetto per Instagram, come deve essere quando si ha a che fare con un manipolo di influencer. In tal caso, oltre alla sposa Beatrice, sono le sorelle di lei, Ludovica ed Elenora, ad avere seguito sui social. Quelle che, per tornare alla frase che apre il pezzo, son cadute. La cosa fa notizia? Sì, per il grande numero di follower che le Valli mettono insieme. A voi decidere se vedere o meno il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Sono scivolata, considerate tacco, marmo,, petali per terra, si slittava. Un po’ io, un po’ lei, ma tutto sommato tutto apposto”. A ciascuno il “dramma” suo, verrebbe da dire. Siamo in ambito Uomini e Donne e tronisti che si sono sposati per davvero, vedie Marco Fantini. Uncon vip e amici in quel di Capri, uno scenario romantico e perfetto per Instagram, come deve essere quando si ha a che fare con un manipolo di influencer. In tal caso, oltre alla sposa, sono le sorelle di lei,ed Elenora, ad avere seguito sui social. Quelle che, per tornare alla frase che apre il pezzo, son cadute. La cosa fa notizia? Sì, per il grande numero di follower che lemettono insieme. A voi decidere se vedere o meno il ...

