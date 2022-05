Lucas Leiva: “La Lazio è stata la mia rinascita. Roma sarà per sempre casa mia” (Di lunedì 30 maggio 2022) Lucas Leiva, ormai ex centrocampista della Lazio, ha parlato in un’intervista a Radio Sei. Di seguito le sue parole: “La parola che mi viene in mente quando penso alla Lazio è rinascita. Sono stati 5 anni bellissimi, abbiamo vinto tre trofei, la mia prima stagione è stata meravigliosa. Solo cose buone, la gente mi ha trattato subito bene, è stato molto bello. Il Liverpool è stata la squadra che mi ha portato in Europa, mi ha permesso di realizzare un sogno. Sono stato lì dai 20 ai 30 anni. Ho giocato in tre club nella mia carriera e sono felice del legame che ho creato. Spero sarà così anche nella mia prossima squadra. Ho potuto salutare i tifosi all’Olimpico, è stato bello davanti a 55mila persone. Ringrazio tutti, Roma ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022), ormai ex centrocampista della, ha parlato in un’intervista a Radio Sei. Di seguito le sue parole: “La parola che mi viene in mente quando penso alla. Sono stati 5 anni bellissimi, abbiamo vinto tre trofei, la mia prima stagione èmeravigliosa. Solo cose buone, la gente mi ha trattato subito bene, è stato molto bello. Il Liverpool èla squadra che mi ha portato in Europa, mi ha permesso di realizzare un sogno. Sono stato lì dai 20 ai 30 anni. Ho giocato in tre club nella mia carriera e sono felice del legame che ho creato. Sperocosì anche nella mia prossima squadra. Ho potuto salutare i tifosi all’Olimpico, è stato bello davanti a 55mila persone. Ringrazio tutti,...

