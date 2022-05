Love Actually: Thomas Brodie-Sangster non è infastidito da chi lo riconosce solo per il film (Di lunedì 30 maggio 2022) L'attore Thomas Brodie-Sangster ha parlato di come venga ancora riconosciuto dai fan di Love Actually dopo 19 anni dall'uscita del film. Thomas Brodie-Sangster è stato uno dei protagonisti di Love Actually e, a distanza di 19 anni dall'uscita nelle sale, ha parlato della reazione dei fan al progetto scritto e diretto da Richard Curtis. Nella commedia romantica l'attore ha avuto la parte di Sam, un bambino che ha un profondo rapporto con il padre, personaggi alle prese con il lutto. La madre del ragazzino è infatti morta e Sam sta inoltre per separarsi dalla bambina per cui ha una cotta, in partenza per gli Stati Uniti. Thomas Brodie-Sangster ha spiegato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 maggio 2022) L'attoreha parlato di come venga ancora riconosciuto dai fan didopo 19 anni dall'uscita delè stato uno dei protagonisti die, a distanza di 19 anni dall'uscita nelle sale, ha parlato della reazione dei fan al progetto scritto e diretto da Richard Curtis. Nella commedia romantica l'attore ha avuto la parte di Sam, un bambino che ha un profondo rapporto con il padre, personaggi alle prese con il lutto. La madre del ragazzino è infatti morta e Sam sta inoltre per separarsi dalla bambina per cui ha una cotta, in partenza per gli Stati Uniti.ha spiegato ...

