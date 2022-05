Look da cerimonia: cosa indossare per essere chic! (Di lunedì 30 maggio 2022) Arriva il periodo dell’anno che in tante amano e in altrettante odiano: quello delle cerimonie! Come vestirsi in modo elegante, ma senza cadere nel solito outfit banale? Ecco una serie di consigli per voi! Abito Rinascimento, décolleté gioiello Msup, braccialetto Giovanni Raspini, cerchietto The Beatriz Look da cerimonia: l’abito lungo L’abito lungo, da galateo, sarebbe indicato per cerimonie pomeridiane o serali, ma lo vedo spessissimo anche di giorno. Il mio consiglio per voi, per evitare di fare un acquisto che dopo la cerimonia resterà in eterno nell’armadio, è quello di orientarvi su un abito che potreste indossare anche con una scarpa bassa, come un sandalo a piede nudo, e completare con un giubbino in jeans. Durante la cerimonia tenete l’orlo lungo, in modo da portarlo con i tacchi e poi, una ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022) Arriva il periodo dell’anno che in tante amano e in altrettante odiano: quello delle cerimonie! Come vestirsi in modo elegante, ma senza cadere nel solito outfit banale? Ecco una serie di consigli per voi! Abito Rinascimento, décolleté gioiello Msup, braccialetto Giovanni Raspini, cerchietto The Beatrizda: l’abito lungo L’abito lungo, da galateo, sarebbe indicato per cerimonie pomeridiane o serali, ma lo vedo spessissimo anche di giorno. Il mio consiglio per voi, per evitare di fare un acquisto che dopo laresterà in eterno nell’armadio, è quello di orientarvi su un abito che potresteanche con una scarpa bassa, come un sandalo a piede nudo, e completare con un giubbino in jeans. Durante latenete l’orlo lungo, in modo da portarlo con i tacchi e poi, una ...

