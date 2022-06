Londra potrebbe imporre il controllo diretto sulle Isole Vergini Britanniche (Di lunedì 30 maggio 2022) Le Isole Vergini Britanniche sono ancora in attesa della decisione del Regno Unito che determinerà il loro destino per i prossimi due anni. Dopo lo scandalo dell’arresto per riciclaggio e traffico di droga del premier Andrew Fahie e il conseguente terremoto politico nell’arcipelago, il nuovo governo di unità nazionale aveva inviato il 13 maggio una proposta di riforme per evitare lo scioglimento del Parlamento e il controllo diretto da parte di Londra. Il nuovo primo ministro Natalio “Sowande” Wheatley contava su una risposta nel giro di qualche giorno, ma per il momento tutto ciò che sa è che i funzionari britannici stanno valutando la proposta, la quale tuttavia non è stata resa pubblica. Tra le prime azioni intraprese dal governo bipartisan vi sono le modifice relative all’Autorità ... Leggi su api.follow (Di lunedì 30 maggio 2022) Lesono ancora in attesa della decisione del Regno Unito che determinerà il loro destino per i prossimi due anni. Dopo lo scandalo dell’arresto per riciclaggio e traffico di droga del premier Andrew Fahie e il conseguente terremoto politico nell’arcipelago, il nuovo governo di unità nazionale aveva inviato il 13 maggio una proposta di riforme per evitare lo scioglimento del Parlamento e ilda parte di. Il nuovo primo ministro Natalio “Sowande” Wheatley contava su una risposta nel giro di qualche giorno, ma per il momento tutto ciò che sa è che i funzionari britannici stanno valutando la proposta, la quale tuttavia non è stata resa pubblica. Tra le prime azioni intraprese dal governo bipartisan vi sono le modifice relative all’Autorità ...

