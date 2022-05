L’offerta di lavoro irricevibile di un bar di Napoli: “200 euro per 60 ore di lavoro, si arrotonda con le mance” (Di lunedì 30 maggio 2022) Orario di lavoro: “Dalle 7 alle 17 con un giorno di festa a settimana”. Paga: “Ottocento euro al mese”. Fa discutere L’offerta di lavoro comparsa qualche giorno fa su Facebook postata da un bar di Napoli. Si cercava un ragazzo che effettuasse le consegne, “dieci-quindici al giorno”, per un totale di 60 ore lavorative settimanali. Diverse persone hanno risposto all’annuncio chiedendo maggiori informazioni, ma non è mancato chi ha immaginato fosse uno scherzo o ha criticato la paga misera, da circa 3,30 l’ora. Il bar si è difeso facendo notare di non richiedere “esperienza” ai candidati. E ha aggiunto: “Chi consegna fa altri 200 euro di mazzette (mance, ndr) a settimana ed arrivano dai 1400 ai 1600 euro al mese”. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Orario di: “Dalle 7 alle 17 con un giorno di festa a settimana”. Paga: “Ottocentoal mese”. Fa discuteredicomparsa qualche giorno fa su Facebook postata da un bar di. Si cercava un ragazzo che effettuasse le consegne, “dieci-quindici al giorno”, per un totale di 60 ore lavorative settimanali. Diverse persone hanno risposto all’annuncio chiedendo maggiori informazioni, ma non è mancato chi ha immaginato fosse uno scherzo o ha criticato la paga misera, da circa 3,30 l’ora. Il bar si è difeso facendo notare di non richiedere “esperienza” ai candidati. E ha aggiunto: “Chi consegna fa altri 200di mazzette (, ndr) a settimana ed arrivano dai 1400 ai 1600al mese”. Il ...

