Lo strano caso di Sara Pinna, indagata dall'ordine dei giornalisti anche se non lo è (Di lunedì 30 maggio 2022) Le parole di Sara Pinna, la conduttrice per TvA Vicenza di «Terzo Tempo», trasmissione dedicata al Lanerossi e ai suoi tifosi, accusata di antimeridionalismo per aver detto in diretta a un piccolo sostenitore del Cosenza "verrete in Pianura a cercare lavoro", hanno generato una reazione da parte dell'Ordine de giornalisti del Veneto. Questa mattina sul sito ufficiale è apparso il seguente comunicato: La frase a sfondo razzista pronunciata durante la trasmissione trasmissione Terzo Tempo – Diretta Biancorossa, dell'emittente veneta TVA, e il successivo commento dallo studio, sono stati segnalati a più riprese all'Ordine dei giornalisti del Veneto. Il video della trasmissione è stato acquisito stamattina e verrà trasmesso, nei prossimi giorni, ai Consigli di Disciplina Territoriali, che istruiranno le pratiche. L'Ordine ...

