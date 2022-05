Lo Spartak Mosca di Vanoli vince la Coppa di Russia | battuta la Dinamo in finale

(Di lunedì 30 maggio 2022) Loladi. I biancorossi hanno sconfitto per 2-1 laallo stadio Luzhniki conquistando un trofeo che mancava da ben dopo cinque anni; l’ultimo risale al 2017 con Massimo Carrera in panchina (campionato russo), e anche questa volta è stato un italiano a guidare la squadra alla vittoria, Paolo. A decidere il match le reti di Sobolev e Promes. “Ogni vittoria è bella anche con una dubbia decisione arbitrale che ci stava costando il pareggio.resta, ma non ho deciso io” ha detto il patron delloal termine del match. SportFace.

Advertising

tcm24com : Lo Spartak Mosca vince la Coppa di Russia #russia - valinavb : L'allenatore italiano Paolo #Vanoli con lo #Spartak ha vinto la Coppa di Russia, 2-1 nella finale-Derby con la Dina… - jobwithinternet : @Ema_Cosenza Esatto. Ed è giusto citare la Differenza con la Russia. A Seguito di una partita di coppa dello Sparta… - MattBest__ : Ci consoliamo con: Napoli Empoli 0-1 Napoli Spezia 0-1 Empoli Napoli 3-2 Napoli - Spartak Mosca 2-3 ?????? - maremmamaial : @SandroSca @realvarriale @realmadrid @ChampionsLeague @Cristiano @juventusfc @FCBarcelona @sscnapoli ma il Barcello… -

TUTTO mercato WEB

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) tutte le notizie didinamo -Leggi i commenti ...Giornata molto importante in Russia dove si gioca- Dinamoalle ore 16 per la finale di Coppa mentre in Francia per la Ligue 1 spareggio salvezza alle ore 19 tra St. Etienne e ... Coppa di Russia allo Spartak Mosca di Vanoli e Cattani: il trofeo mancava dal 2002 Lo Spartak Mosca vince la Coppa di Russia. I biancorossi hanno sconfitto per 2-1 la Dinamo Mosca allo stadio Luzhniki ...Lo Spartak ha battuto la Dinamo Mosca allo stadio Luzhniki col punteggio di 2-1 conquistando la Coppa di Russia. I biancorossi hanno vinto un trofeo dopo 5 anni di delusioni e anche stavolta come nel ...