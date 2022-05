Liverpool-Real Madrid, Uefa commissione indagine dopo incidenti a Parigi (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è rimasta a guardare l’Uefa, determinata a fare chiarezza sul caos di Parigi prima della finale di Champions League 2021/2022 tra Liverpool e Real Madrid. Gli incidenti fuori dalla Stade de France hanno infatti comportato lo slittamento dell’inizio della gara oltre che al ferimento di centinaia di persone. “Saranno esaminati comportamenti e responsabilità di tutte le entità coinvolte” si legge in una nota diffusa da Nyon. A condurre quest’indagine commissionata dall’Uefa vi sarà il portoghese Tiago Brandão Rodrigues, ex ministro dell’Istruzione e attuale presidente della commissione parlamentare per ambiente ed energia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è rimasta a guardare l’, determinata a fare chiarezza sul caos diprima della finale di Champions League 2021/2022 tra. Glifuori dalla Stade de France hanno infatti comportato lo slittamento dell’inizio della gara oltre che al ferimento di centinaia di persone. “Saranno esaminati comportamenti e responsabilità di tutte le entità coinvolte” si legge in una nota diffusa da Nyon. A condurre quest’commissionata dall’vi sarà il portoghese Tiago Brandão Rodrigues, ex ministro dell’Istruzione e attuale presidente dellaparlamentare per ambiente ed energia. SportFace.

