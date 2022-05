Liverpool, il presidente Werner pretende delle scuse ufficiali dai ministri francesi (Di lunedì 30 maggio 2022) Tom Werner, presidente del Liverpool ha spedito una lettera al ministro dello Sport francese Amelie Oudea-Castera. L’uomo avrebbe preteso delle scuse ufficiali in seguito a quanto dichiarato in conferenza stampa dai ministri francesi. Questi ultimi hanno infatti puntato il dito contro i tifosi dei Reds, a loro dire responsabili del caos a Parigi prima della finale di Champions League contro il Real Madrid. A riportarlo è il sito web ‘The Athletic’. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Tomdelha spedito una lettera al ministro dello Sport francese Amelie Oudea-Castera. L’uomo avrebbe pretesoin seguito a quanto dichiarato in conferenza stampa dai. Questi ultimi hanno infatti puntato il dito contro i tifosi dei Reds, a loro dire responsabili del caos a Parigi prima della finale di Champions League contro il Real Madrid. A riportarlo è il sito web ‘The Athletic’. SportFace.

