LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Alessia Durante male nello strappo, attesa per Magistris (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA LIVE 17:27 87 il best anche della seconda britannica Morrow. 17:26 Nel frattempo è 87 il best di Gordon Brown, anche lei con due tentativi nulli. 17:25 male il terzo tentativo per Alessia Durante. Tre nulli per l'azzurra. 17:24 Adesso il terzo tentativo. FORZA Alessia! 17:23 Sbaglia Alessia il primo tentativo ma conferma i 90 nel secondo 17:22 Adesso tocca alla nostra Alessia Durante! FORZAAA 17:21 Adesso la norvegese Andersson che conferma l'88 di partenza e va 90 nel secondo tentativo 17:19 Non va il tentativo di Garance, rimane con 89 di best. 17:18 Ora la seconda britannica Fraer Morrow, anche per lei 87 e 89 17:17 La seconda atleta è la britannica Jessica Gordon Brown, ...

