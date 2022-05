LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: squadre pronte per la palla a due! (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 squadre in campo e pronte per la palla a due. 20.40 Milano vuole mantenere l’imbattibilità in questi Playoff e raggiungere la Virtus Bologna sul 2-0 nelle semifinali, mentre per Sassari il sogno è replicare gara-2 dei quarti, quando ha espugnato il campo di Brescia e ha iniziato la corsa verso le semifinali. 20.35 È stata la seconda vittoria interna stagionale per Milano contro Sassari, dopo il 79-50 in stagione regolare. I sardi, però, si sono imposti 92-90 in casa al ritorno. 20.30 A Sassari non sono bastati un ottimo primo tempo e i 17 punti di Gerald Robinson per espugnare il campo di Milano. 20.25 L’Olimpia ha vinto ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42in campo eper laa due. 20.40vuole mantenere l’imbattibilità in questie raggiungere la Virtus Bologna sul 2-0 nelle semifinali, mentre peril sogno è replicare gara-2 dei quarti, quando ha espugnato il campo di Brescia e ha iniziato la corsa verso le semifinali. 20.35 È stata la seconda vittoria interna stagionale percontro, dopo il 79-50 in stagione regolare. I sardi, però, si sono imposti 92-90 in casa al ritorno. 20.30 Anon sono bastati un ottimo primo tempo e i 17 punti di Gerald Robinson per espugnare il campo di. 20.25 L’ha vinto ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Sassari gara-2 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia… - matirmanusosman : [[DIRETTA/LIVE]] Sassari - Olimpia Milano Basket in diretta streaming Link???????? - infoitsport : LIVE – Olimpia Milano-Sassari, gara-2 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Sassari gara-2 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale -