LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 80-75, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: la difesa meneghina e Rodriguez valgono il 2-0 nella serie (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, Milano che supera 91-82 Sassari e porta la serie sul 2-0. Ora la semifinale si sposta in Sardegna, dove la Dinamo Sassari è obbligata a vincere per non chiudere subito la sua avventura nelle semifinali. Milano che soffre tantissimo oggi, rischia, va sotto, ma alla fine alza il muro difensivo nell’ultimo quarto e con i canestri di Rodriguez vince. 91-82 Due su due ai liberi per Rodriguez 89-82 Una serie incredibile di palle prese e recuperate dalle due squadre mentre passa il tempo, alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque,che supera 91-82e porta lasul 2-0. Ora la semifinale si sposta in Sardegna, dove laè obbligata a vincere per non chiudere subito la sua avventura nelle semifinali.che soffre tantissimo oggi, rischia, va sotto, ma alla fine alza il muro difensivo nell’ultimo quarto e con i canestri divince. 91-82 Due su due ai liberi per89-82 Unaincredibile di palle prese e recuperate dalle due squadre mentre passa il tempo, alla ...

