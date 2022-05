LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 54-59, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: i milanesi si sbloccano da tre, ma i sardi restano avanti (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-67 Ancora canestro di Melli 64-67 Due su due ai liberi per Bendzius 64-65 Canestro di Melli, chiaramente non ancora al 100% 62-65 Riallunga Sassari col 2 su 2 di Gentile 62-63 Canestro di Bendzius 62-61 Torna avanti Milano con il libero aggiuntivo 61-61 Canestro di Datome, ora si combatte veramente punto a punto. Anche fallo subito 59-61 Canestro di Bendzius 59-59 Tripla di Rodriguez e Milano trova il pareggio! 56-59 Canestro di Hall 54-59 Canestro di Kruslin 54-57 Canestro di Rodriguez e Milano torna a -3 52-57 A segno il libero di Bendzius 52-56 Fatto tecnico di Shields 52-56 Canestro di Hines 50-56 Risponde da oltre l’arco Bendzius 50-53 Tripla di Rodriguez! 47-53 Canestro di Bilan e riallunga Sassari. ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-67 Ancora canestro di Melli 64-67 Due su due ai liberi per Bendzius 64-65 Canestro di Melli, chiaramente non ancora al 100% 62-65 Riallungacol 2 su 2 di Gentile 62-63 Canestro di Bendzius 62-61 Tornacon il libero aggiuntivo 61-61 Canestro di Datome, ora si combatte veramente punto a punto. Anche fallo subito 59-61 Canestro di Bendzius 59-59 Tripla di Rodriguez etrova il pareggio! 56-59 Canestro di Hall 54-59 Canestro di Kruslin 54-57 Canestro di Rodriguez etorna a -3 52-57 A segno il libero di Bendzius 52-56 Fatto tecnico di Shields 52-56 Canestro di Hines 50-56 Risponde da oltre l’arco Bendzius 50-53 Tripla di Rodriguez! 47-53 Canestro di Bilan e riallunga. ...

