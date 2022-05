LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 22-18, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: i milanesi non trovano le triple, ma chiudono avanti coi liberi (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-22 Due su due ai liberi per Hall 24-22 Canestro di Diop 24-20 Due su due ai liberi per Hall e Milano continua a muovere il punteggio dalla lunetta 22-20 Primi punti del secondo quarto sono di Diop 22-18 Fallo folle di Logan sulla sirena e tre su tre per Baldasso e fine primo quarto 19-18 Palla accompagnata di Stefano Gentile che regala l’ultima palla del quarto all’Olimpia 19-18 Due su due ai liberi per Hall e dalla lunetta torna avanti Milano 17-18 Due su due ai liberi per Biligha 15-18 Tripla di Bendzius e primo vantaggio per gli ospiti nel match! 15-15 Due su due ai liberi per Bilan 15-13 Canestro di Biligha e torna a segnare la squadra di Messina 13-13 ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-22 Due su due aiper Hall 24-22 Canestro di Diop 24-20 Due su due aiper Hall econtinua a muovere il punteggio dalla lunetta 22-20 Primi punti del secondo quarto sono di Diop 22-18 Fallo folle di Logan sulla sirena e tre su tre per Baldasso e fine primo quarto 19-18 Palla accompagnata di Stefano Gentile che regala l’ultima palla del quarto all’19-18 Due su due aiper Hall e dalla lunetta torna17-18 Due su due aiper Biligha 15-18 Tripla di Bendzius e primo vantaggio per gli ospiti nel match! 15-15 Due su due aiper Bilan 15-13 Canestro di Biligha e torna a segnare la squadra di Messina 13-13 ...

