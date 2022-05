LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 11-5, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: i meneghini dettano legge in difesa (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Due su due ai liberi per Bilan 15-13 Canestro di Biligha e torna a segnare la squadra di Messina 13-13 Canestro di Bilan e rimonta completata per Sassari, con Milano che sbaglia tantissimo al tiro 13-11 Si sblocca Robinson e tripla del -2 per Sassari! 13-8 Canestro di Rodriguez 11-8 A segno il libero aggiuntivo 11-7 Canestro di Burnell che subisce anche fallo 11-5 Canestro di Shields e riallunga Milano 9-5 Canestro di Bentil dopo i brutti errori sotto canestro pochi secondi fa 7-5 Tripla di Bendzius e sardi che tornano in partita in un avvio ricco di errori da entrambe le parti 7-2 Si sblocca Sassari con Bilan 7-0 Canestro di Shields, ora Milano ha trovato l’attacco, Sassari in grossa ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Due su due ai liberi per Bilan 15-13 Canestro di Biligha e torna a segnare la squadra di Messina 13-13 Canestro di Bilan e rimonta completata per, conche sbaglia tantissimo al tiro 13-11 Si sblocca Robinson e tripla del -2 per! 13-8 Canestro di Rodriguez 11-8 A segno il libero aggiuntivo 11-7 Canestro di Burnell che subisce anche fallo 11-5 Canestro di Shields e riallunga9-5 Canestro di Bentil dopo i brutti errori sotto canestro pochi secondi fa 7-5 Tripla di Bendzius e sardi che tornano in partita in un avvio ricco di errori da entrambe le parti 7-2 Si sbloccacon Bilan 7-0 Canestro di Shields, oraha trovato l’attacco,in grossa ...

