LIVE – Giorgi-Kasatkina 2-6 2-6 | Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Camila Giorgi e Daria Kasatkina, valevole per gli ottavi di finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Grande chance per l'azzurra, per la prima volta così in fondo a Parigi e con la concreta chance di raggiungere i quarti; dopo la straordinaria prestazione contro Aryna Sabalenka, la marchigiana non può più porsi limiti e tenterà di sgretolarli nella circostanza della sfida con la russa Kasatkina. Chi avrà la meglio tra la propositiva Giorgi e la contrattaccante Kasatkina? Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, a partire dalle ore 11.00 di oggi, lunedì 30 maggio.

