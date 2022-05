LIVE Camila Giorgi-Kasatkina 2-6 2-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: nulla da fare per l’azzurra. Il sogno finisce agli ottavi (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 12:33 Giorgi ha vinto soltanto il 21% dei punti con la seconda di servizio, nonostante i soli 2 doppi falli siglati nel primo gioco. Ben più alta la percentuale di Kasatkina, capace di trasformare in punti il 50% degli scambi avviati con la seconda ed annullare 6 palle break su 6. 12:31 Approda per la seconda volta in carriera ai quarti del Roland Garros Kasatkina, che con oggi ha perso solamente 14 game nel torneo parigino. nulla da fare per Camila Giorgi, che ha comunque mancato diverse palle game e palle break che quantomeno potevano addolcire il ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 12:33ha vinto soltanto il 21% dei punti con la seconda di servizio, nonostante i soli 2 doppi falli siglati nel primo gioco. Ben più alta la percentuale di, capace di trasformare in punti il 50% degli scambi avviati con la seconda ed anre 6 palle break su 6. 12:31 Approda per la seconda volta in carriera ai quarti del, che con oggi ha perso solamente 14 game nel torneo parigino.daper, che ha comunque mancato diverse palle game e palle break che quantomeno potevano addolcire il ...

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kasatkina Roland Garros 2022 in DIRETTA: la marchigiana alla ricerca dei quarti di finale -…