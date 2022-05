LIVE Camila Giorgi-Kasatkina 2-6 2-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: nulla da fare per l’azzurra. Il sogno finisce agli ottavi (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 12:34 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE di Giorgi-Kasatkina. Camila potrà concentrarsi ora sulla parentesi sul verde britannico, dove potrà togliersi ben più di qualche soddisfazione. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata e di settimana. 12:33 Giorgi ha vinto soltanto il 21% dei punti con la seconda di servizio, nonostante i soli 2 doppi falli siglati nel primo gioco. Ben più alta la percentuale di Kasatkina, capace di trasformare in punti il 50% degli scambi avviati con la seconda ed annullare 6 palle break su 6. 12:31 Approda per la seconda volta in ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 12:34 Termina qui la nostradipotrà concentrarsi ora sulla parentesi sul verde britannico, dove potrà togliersi ben più di qualche soddisfazione. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata e di settimana. 12:33ha vinto soltanto il 21% dei punti con la seconda di servizio, nonostante i soli 2 doppi falli siglati nel primo gioco. Ben più alta la percentuale di, capace di trasformare in punti il 50% degli scambi avviati con la seconda ed anre 6 palle break su 6. 12:31 Approda per la seconda volta in ...

