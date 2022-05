Lituania: raccolta fondi per un drone da combattimento per l’Ucraina (Di lunedì 30 maggio 2022) La Lituania ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un drone da combattimento per l’Ucraina. In soli tre giorni la raccolta ha raggiunto l’obiettivo di 5 milioni di euro. Il ministro della Difesa lituano ha affermato che il drone Bayraktar sarà acquistato e consegnato all’Ucraina il prima possibile. Lituania: raccolta fondi per un drone Leggi su periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) Laha lanciato unaper l’acquisto di undaper. In soli tre giorni laha raggiunto l’obiettivo di 5 milioni di euro. Il ministro della Difesa lituano ha affermato che ilBayraktar sarà acquistato e consegnato alil prima possibile.per un

