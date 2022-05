Libero: il Monza in Serie A è un’impresa impossibile che premia la filosofia di vita di Berlusconi e Galliani (Di lunedì 30 maggio 2022) Su Libero, Renato Farina scrive del Monza in Serie A. E di Berlusconi e Galliani. “Accidenti, questi qua anche da vecchi se si mettono in testa un traguardo, prima lo chiamano sogno, poi creano la favola impensabile”. “è il premio a una filosofia della vita. Non basta provarci, anzi forse sì, per tutti gli altri è sufficiente, ma per questi due no. Ci provano una, due, tre volte. Sbattono una, due, tre volte la testa, anzi la crapa, come si dice da queste parti, senza paura di rompersela, perché è una vita che viene giù il muro ma la pelata di Adriano Galliani o il rivestimento crinito di Silvio Berlusconi resistono, con gloriose cicatrici e vasti cerotti, che il balsamo del trionfo risana al volo”. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Su, Renato Farina scrive delinA. E di. “Accidenti, questi qua anche da vecchi se si mettono in testa un traguardo, prima lo chiamano sogno, poi creano la favola impensabile”. “è il premio a unadella. Non basta provarci, anzi forse sì, per tutti gli altri è sufficiente, ma per questi due no. Ci provano una, due, tre volte. Sbattono una, due, tre volte la testa, anzi la crapa, come si dice da queste parti, senza paura di rompersela, perché è unache viene giù il muro ma la pelata di Adrianoo il rivestimento crinito di Silvioresistono, con gloriose cicatrici e vasti cerotti, che il balsamo del trionfo risana al volo”. Il ...

