Lewandowski | ' La mia avventura al Bayern è finita'

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Lewandowski annuncia: 'La mia era al Bayern è finita, non voglio restare' ???????? - FcInterNewsit : Lewandowski annuncia il cambio di maglia: 'La mia era al Bayern è finita' - SkySport: Lewandowski annuncia l'addio al Bayern: 'La mia era è finita' #SkySport #Lewandowski #Bayern #SkyCalciomercato

Dal ritiro della Nazionale, Lewandowski ha ribadito che non gli piace questa situazione. "Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern è finita - le sue parole, in conferenza ... Robert Lewandowski conferma l'addio al Bayern Monaco. Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern è finita. Non vedo nessuna possibilità di continuare a giocare in ...