Lewandowski: «Il mio tempo al Bayern è finito, spero che non mi blocchino» (Di lunedì 30 maggio 2022) In conferenza stampa dal ritiro della Nazionale polacca, Robert Lewandowski ha dichiarato ufficialmente che è intenzionato a lasciare il Bayern Monaco. Ha detto che la sua storia con il club tedesco è finita e che l’unica alternativa è un trasferimento. “Non mi piace essere in questa situazione. Il mio tempo al Bayern è finito. Non vedo alcuna possibilità di proseguire la mia carriera lì. spero che non mi blocchino. Vediamo cosa possiamo fare nelle prossime due settimane, ma non vedo alcuna possibilità di rimanere al Bayern più a lungo. La soluzione migliore è un trasferimento”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) In conferenza stampa dal ritiro della Nazionale polacca, Robertha dichiarato ufficialmente che è intenzionato a lasciare ilMonaco. Ha detto che la sua storia con il club tedesco è finita e che l’unica alternativa è un trasferimento. “Non mi piace essere in questa situazione. Il mioal. Non vedo alcuna possibilità di proseguire la mia carriera lì.che non mi. Vediamo cosa possiamo fare nelle prossime due settimane, ma non vedo alcuna possibilità di rimanere alpiù a lungo. La soluzione migliore è un trasferimento”. L'articolo ilNapolista.

