L' evento si terrà in presenza il prossimo 25 settembre presso il Teatro alla Scala di Milano | in chiusura della Milano Fashion Week

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 maggio 2022) Unche ha sempre di più l’ambizione di segnare la via verso una maggiore sostenibilità di tutti i settori industriali, non solo quello del comparto moda. Questo è lo scopo dei CNMI SustainableAwards 2022. La quinta edizione, che segna in ritorno inla pausa per pandemia, nelle parole di Carlo Capasa, Presidente di Camera NazionaleModa Italiana, sarà quella «maturità, in cui andare oltre, aggiungendo anche un lavoro scientifico. La vetrina che diventa un laboratorio effettivo per costruire qualcosa di importante per il futuro». Non solomoda, ma del pianeta tutto. Non stupisce quindi che partner di questa nuova edizione saranno due realtà importanti come la Ellen MacArthur Foundation e l’Ethical...