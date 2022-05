L’esercito russo verso il centro di Severodonetsk, accelera l’avanzata nel Donbass. Kiev: «Catturati i soldati ucraini. Qui forte odore di decomposizione» (Di lunedì 30 maggio 2022) Rischia di cadere rapidamente la resistenza ucraina di Severodonetsk, dove L’esercito russo sono avanzate verso il centro della città nella parte orientale del Paese. Lo riferisce su Telegram il capo della regione del Lugansk, Sergei Gaidai, che aggiunge: «I combattimenti continuano, la situazione è molto difficile. I soldati ucraini sono stati portati via, l’odore di decomposizione ha riempito la zona». Poco prima lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, citato da Unian, aveva confermato che le truppe russe «sono consolidate alla periferia nord-orientale e sud-orientale della città». I militari ucraini hanno spiegato che le truppe russe stanno rafforzando le proprie unità in questa zona con l’arrivo ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Rischia di cadere rapidamente la resistenza ucraina di, dovesono avanzateildella città nella parte orientale del Paese. Lo riferisce su Telegram il capo della regione del Lugansk, Sergei Gaidai, che aggiunge: «I combattimenti continuano, la situazione è molto difficile. Isono stati portati via, l’diha riempito la zona». Poco prima lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, citato da Unian, aveva confermato che le truppe russe «sono consolidate alla periferia nord-orientale e sud-orientale della città». I militarihanno spiegato che le truppe russe stanno rafforzando le proprie unità in questa zona con l’arrivo ...

