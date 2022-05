L'ennesimo sciopero dei sindacati della scuola, con il sostegno della politica (Di lunedì 30 maggio 2022) I sindacati della scuola tornano a scioperare contro il governo. Questa volta nel mirino ci sono le regole stilate dall'esecutivo su formazione e reclutamento, contenute del decreto legge 36, che mira a migliorare l'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per quel che concerne il mondo dell'istruzione. Una mobilitazione che era stata annunciata all'inizio del mese, e che come abbiamo scritto sul Foglio, manca il vero obiettivo: quando sarebbe stato più sensato per le sigle concentrarsi su questioni di stretta pertinenza come il livello delle retrobuzioni degli insegnanti, la protesta di oggi è indirizzata alle procedure di selezione: che hanno già portato ad assumere 110mila docenti, e che secondo i sindacati sarebbero sbagliate perché permettono di concorrere sia agli storici ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 30 maggio 2022) Itornano a scioperare contro il governo. Questa volta nel mirino ci sono le regole stilate dall'esecutivo su formazione e reclutamento, contenute del decreto legge 36, che mira a migliorare l'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per quel che concerne il mondo dell'istruzione. Una mobilitazione che era stata annunciata all'inizio del mese, e che come abbiamo scritto sul Foglio, manca il vero obiettivo: quando sarebbe stato più sensato per le sigle concentrarsi su questioni di stretta pertinenza come il livello delle retrobuzioni degli insegnanti, la protesta di oggi è indirizzata alle procedure di selezione: che hanno già portato ad assumere 110mila docenti, e che secondo isarebbero sbagliate perché permettono di concorrere sia agli storici ...

Advertising

PAOLND : @BibMarino2 @herisson13 @camiziani A me sembra l’ennesimo sciopero reazionario e corporativo per impedire qualsiasi… - 98_oxygen : Ahimè questo sarà l’ennesimo #sciopero inutile. - vrottn : @StefanoFassina L'ennesimo sciopero al quale nessun insegnante, responsabilmente, parteciperà. Nemmeno quelli deman… - Carmela_oltre : RT @baronemarco80: #30maggio ennesimo sciopero della #scuola. Quest'anno son stati veramente tanti. Questa volta però non sciopero. Non per… - baronemarco80 : #30maggio ennesimo sciopero della #scuola. Quest'anno son stati veramente tanti. Questa volta però non sciopero. No… -