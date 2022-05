Lega | Alessandro Brandoni è il segretario E Paolini presenta un ricorso

(Di lunedì 30 maggio 2022) FANO -è stato proclamato nuovodiFano, ieri mattina, durante il congresso comunale che si è svolto nella sede in via Garibaldi. 'Intendo essere ildi ...

FANO -Brandoni è stato proclamato nuovo segretario diFano, ieri mattina, durante il congresso comunale che si è svolto nella sede in via Garibaldi. 'Intendo essere il segretario di tutti', ...... ma anche dallae dalle istituzioni perché richiede tutta una serie di parametri. Da domani tutto quello che era teoria deve diventare una pratica". FANO - Alessandro Brandoni è stato proclamato nuovo segretario di Lega Fano, ieri mattina, durante il congresso comunale che si è svolto nella sede in ...