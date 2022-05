LE TRUFFE SU INSTAGRAM : CONOSCERLE PER EVITARLE e COME PROTEGGERSI (Di lunedì 30 maggio 2022) COME scrive INSTAGRAM stesso le TRUFFE su INSTAGRAM si verificano quando le persone creano account falsi o violano account INSTAGRAM esistenti che segui per cercare di indurti a inviare loro denaro o informazioni personali. Iniziamo con una lista di campanelli di allarme : Persone che non conosci direttamente che ti chiedono denaro. Persone che ti chiedono di inviare loro denaro o buoni regalo per poter ricevere un prestito, un premio o altre vincite. Chiunque ti chieda di pagare una commissione per candidarti per un’offerta di lavoro. Account che rappresentano aziende di grandi dimensioni, organizzazioni o personaggi pubblici non verificati. Persone che sostengono di occuparsi della sicurezza di INSTAGRAM che ti chiedono di fornire informazioni sull’account ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 30 maggio 2022)scrivestesso lesusi verificano quando le persone creano account falsi o violano accountesistenti che segui per cercare di indurti a inviare loro denaro o informazioni personali. Iniziamo con una lista di campanelli di allarme : Persone che non conosci direttamente che ti chiedono denaro. Persone che ti chiedono di inviare loro denaro o buoni regalo per poter ricevere un prestito, un premio o altre vincite. Chiunque ti chieda di pagare una commissione per candidarti per un’offerta di lavoro. Account che rappresentano aziende di grandi dimensioni, organizzazioni o personaggi pubblici non verificati. Persone che sostengono di occuparsi della sicurezza diche ti chiedono di fornire informazioni sull’account ...

