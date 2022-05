Le “sanguisughe” del tesoro di Patrizia Reggiani, la Lady Gucci che fece uccidere il marito: 8 indagati (Di lunedì 30 maggio 2022) Salgono a otto (dai 4 iniziali) gli indagati che, secondo la procura di Milano, avrebbero messo le mani sul patrimonio di Silvana Barbieri poi ereditato dalla figlia Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci. Nell’atto di chiusura delle indagini notificato agli indagati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dalla pm Michela Bordieri, agli otto indagati viene contestato a vario titolo il reato di circonvenzione di incapace, peculato, furto di oggetti preziosi, induzione indebita. Agli indagati viene contestato oltre alla distrazione del patrimonio, anche la sottoscrizione di un’assicurazione vita da 6,6 milioni di euro e un pagamento per far rilasciare un’intervista televisiva alla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Salgono a otto (dai 4 iniziali) gliche, secondo la procura di Milano, avrebbero messo le mani sul patrimonio di Silvana Barbieri poi ereditato dalla figlia, condannata come mandante dell’omicidio delMaurizio. Nell’atto di chiusura delle indagini notificato aglidal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dalla pm Michela Bordieri, agli ottoviene contestato a vario titolo il reato di circonvenzione di incapace, peculato, furto di oggetti preziosi, induzione indebita. Agliviene contestato oltre alla distrazione del patrimonio, anche la sottoscrizione di un’assicurazione vita da 6,6 milioni di euro e un pagamento per far rilasciare un’intervista televisiva alla ...

