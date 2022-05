Le relazioni difettose – L’Amore dei 20 anni e quel tentativo di capire cosa prova l’altro dai social (Di lunedì 30 maggio 2022) Cara Ester, Sono G., ho 21 anni (già, i maledetti 20 anni) e studio Medicina in una città che ti è cara. Sono una persona abbastanza attiva e ambiziosa: studio, “lavoro” e sono rappresentante ma nonostante ciò non sono riuscita a non far girare le mie giornate attorno a un’altra persona. Due anni e mezzo fa ho conosciuto quello che, ad oggi, è il mio ex e la nostra, ti dirò, è una storia un po’ inusuale per i 20 anni ma partiamo dall’inizio: l’ho conosciuto letteralmente il giorno dopo aver chiuso una misera frequentazione con quello che tu definisci il Nino Sarratore, gli ho scritto io, così per distrarmi, e non abbiamo mai smesso di parlare. Lui è stato proprio quell’amore tranquillo, per riflessione, di cui scrivi spesso e infatti ho passato mesi a ... Leggi su iodonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Cara Ester, Sono G., ho 21(già, i maledetti 20) e studio Medicina in una città che ti è cara. Sono una persona abbastanza attiva e ambiziosa: studio, “lavoro” e sono rappresentante ma nonostante ciò non sono riuscita a non far girare le mie giornate attorno a un’altra persona. Duee mezzo fa ho conosciutolo che, ad oggi, è il mio ex e la nostra, ti dirò, è una storia un po’ inusuale per i 20ma partiamo dall’inizio: l’ho conosciuto letteralmente il giorno dopo aver chiuso una misera frequentazione conlo che tu definisci il Nino Sarratore, gli ho scritto io, così per distrarmi, e non abbiamo mai smesso di parlare. Lui è stato propriol’amore tranquillo, per riflessione, di cui scrivi spesso e infatti ho passato mesi a ...

StrategiciStudi : RT @FedericaPito: 'L’Ottimista è sotto incantesimo: come se avesse due vite da vivere... La tragedia di aspettare Godot non è che non arri… - FedericaPito : 'L’Ottimista è sotto incantesimo: come se avesse due vite da vivere... La tragedia di aspettare Godot non è che no… - lucia87384799 : RT @AidaRoldo: ...che vuole questo? Eccoti @esterviola ?? Bon lundi. ?? - IOdonna : Le relazioni difettose – «Lui è tornato, ma io non lo voglio più» - esterviola : RT @AidaRoldo: ...che vuole questo? Eccoti @esterviola ?? Bon lundi. ?? -