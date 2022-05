Le offese razziste al bimbo del Cosenza | ' Verrai qui a cercare lavoro' Poi le scuse | ma è bufera

(Di lunedì 30 maggio 2022) Non c'è fine al peggio. Mentre i tifosi vengono - giustamente - puniti per ogni coro razzista e di discriminazione territoriale, in una tv locale veneta va in scena un orrendo "siparietto" che vede ...

Non c'è fine al peggio. Mentre i tifosi vengono - giustamente - puniti per ogni coro razzista e di discriminazione territoriale, in una tv locale veneta va in scena un orrendo "siparietto" che vede ...ISCHIA - Nei giorni scorsi si è accesa una polemica sull'ultima opera di Jorit che raffigura il volto di una donna di origini africane. L'opera è stata realizzata sulla parete del liceo statale ... Espulso dalla Polizia di Stato di Terni, per pericolosità sociale, il responsabile dell'offesa razzista durante la celebrazione delle vittime del mare In seguito c’era statala replica diventata virale sui social del padre del piccolo tifoso. Dopo un confronto interno, i vertici di Videomedia hanno accolto le scuse e hanno confermato la fiducia nella ...La conduttrice tv che ha detto a un bimbo calabrese “Cercherai lavoro in Veneto” fa mea culpa: “Una battuta infelice, che potevo evitare” ...