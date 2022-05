Le afghane sfidano i talebani in piazza: "Scuola e liberta'" (Di lunedì 30 maggio 2022) Le proteste ormai avvengono in condizioni disperate, perche' tutte le partecipanti vengono fermate e identificate e alcune "spariscono" senza che siano state ufficialmente detenute. 30 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Le proteste ormai avvengono in condizioni disperate, perche' tutte le partecipanti vengono fermate e identificate e alcune "spariscono" senza che siano state ufficialmente detenute. 30 maggio 2022

Advertising

HuffPostItalia : 'Pane, lavoro e libertà'. Le donne afghane sfidano i talebani in piazza - voceditalia : Afghane sfidano i Talebani in piazza: “Scuola e libertà”. Le donne tornano a manifestare a Kabul, protesta dispersa. - nuccia20 : RT @salfasanop: Non fermeranno le donne afghane. La storia non si annulla. 'Pane, lavoro e libertà'. Le donne afghane sfidano i talebani i… - Profilo3Marco : RT @voceditalia: Afghane sfidano i Talebani in piazza: “Scuola e libertà” - Rosapeli1 : RT @HuffPostItalia: 'Pane, lavoro e libertà'. Le donne afghane sfidano i talebani in piazza -