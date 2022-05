Le 23 delegazioni dell’ACI Bergamo si distinguono nel panorama nazionale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 maggio 2022) Se l’Automobile Club diha la forza di 25 mila iscritti, un motivo di tale estesa presenza sul territorio va ascritto alla capillare rete delleoperanti nella provincia di. Sono ben 23 e assicurano puntualità di servizi per le varie pratiche nel mondo della circolazione a motore. Oltre ad essere un preciso punto di riferimento per i soci e per tutti i cittadini che a questi sportelli possono rivolgersi, lesono anche molto radicate e garantiscono con la rapidità e l’efficienza una non trascurabile brevità nei percorsi per arrivare alle varie sedi. Oggi si va tutti di fretta e guadagnare tempo negli spostamenti è un aspetto non trascurabile, anche per il risparmio di carburante. Occorre dire – e lo fa il direttore, Giuseppe ...