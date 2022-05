Le 10 migliori parate di Courtois in questa Champions League (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno dei topos più ricorrenti e forse più abusati nella narrazione sportiva è quello della chiusura del cerchio. Se lo applichiamo al migliore in campo dell’ultima finale di Champions League, Thibaut Courtois, ha addirittura due significati differenti. Il primo riguarda il suo rapporto con le finali di Champions, aperto dalla finale persa nel 2014 proprio per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti, quando era il portiere dell’Atletico. Courtois chiude oggi questo cerchio ergendosi lui stesso a protagonista assoluto della quattordicesima Champions di quella che otto anni fa fu la sua grande rivale in una partita passata alla storia. Il secondo, invece, riguarda la sua parabola all’interno del Real Madrid. Courtois era arrivato nel 2018 per migliorare l’unico reparto ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno dei topos più ricorrenti e forse più abusati nella narrazione sportiva è quello della chiusura del cerchio. Se lo applichiamo al migliore in campo dell’ultima finale di, Thibaut, ha addirittura due significati differenti. Il primo riguarda il suo rapporto con le finali di, aperto dalla finale persa nel 2014 proprio per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti, quando era il portiere dell’Atletico.chiude oggi questo cerchio ergendosi lui stesso a protagonista assoluto della quattordicesimadi quella che otto anni fa fu la sua grande rivale in una partita passata alla storia. Il secondo, invece, riguarda la sua parabola all’interno del Real Madrid.era arrivato nel 2018 per migliorare l’unico reparto ...

roger_fed23 : RT @Lauce44: ???? I MIGLIORI PORTIERI DELLA #ChampionsLeague 21/22??: Chi è stato il portiere che con le sue parate ha salvato più goal in #C… - lUltimoUomo : Non solo in finale, tutto il cammino del Real Madrid in Champions è stato segnato dalle incredibili parate del suo… - albo_interista : RT @Lauce44: ???? I MIGLIORI PORTIERI DELLA #ChampionsLeague 21/22??: Chi è stato il portiere che con le sue parate ha salvato più goal in #C… - hanggers : RT @Lauce44: ???? I MIGLIORI PORTIERI DELLA #ChampionsLeague 21/22??: Chi è stato il portiere che con le sue parate ha salvato più goal in #C… - mytee1737 : RT @Lauce44: ???? I MIGLIORI PORTIERI DELLA #ChampionsLeague 21/22??: Chi è stato il portiere che con le sue parate ha salvato più goal in #C… -