Lazio, Zingaretti: Pnrr, siamo prima Regione ad aver firmato contratto per Missione 6 (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Il Lazio, come soggetto attuatore, è la prima Regione ad aver sottoscritto il contratto istituzionale di sviluppo del Pnrr – Missione 6 ed inviato al Ministero della Salute per la controfirma del Ministro. Il contratto per un valore complessivo di oltre 673 milioni di euro”. Lo annuncia il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Questo è l’atto fondamentale per il rafforzamento della rete della sanità territoriale. Ancora una volta il Sistema sanitario regionale si fa trovar pronto nel rispetto del cronoprogramma” ha concluso l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Il, come soggetto attuatore, è laadsottoscritto ilistituzionale di sviluppo del6 ed inviato al Ministero della Salute per la controfirma del Ministro. Ilper un valore complessivo di oltre 673 milioni di euro”. Lo annuncia il Presidente della, Nicola. “Questo è l’atto fondamentale per il rafforzamento della rete della sanità territoriale. Ancora una volta il Sistema sanitario regionale si fa trovar pronto nel rispetto del cronoprogramma” ha concluso l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. (Agenzia Dire)

