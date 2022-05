Lavrov smentisce le voci: 'Putin non è malato, appare in pubblico ogni giorno' (Di lunedì 30 maggio 2022) Tumore, tiroide? In questi mesi sulla salute di Putin se ne sono dette tante. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha smentito le voci su una possibile malattia del presidente Vladimir ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Tumore, tiroide? In questi mesi sulla salute dise ne sono dette tante. Il ministro degli Esteri russo, Sergei, ha smentito lesu una possibile malattia del presidente Vladimir ...

