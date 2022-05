(Di lunedì 30 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergey, durante un’intervista con l’emittente francese TF1,che il presidentesiaha anche parlato della guerra in Ucraina. Il capo della diplomazia russa ha affermato che “la Russia non crede che le porte del dialogo con l’Europa siano chiuso”.che il presidente

Advertising

Billa42_ : Lavrov nega che Putin sia malato - emmarxpol : @tass_agency Lavrov è quello che ha detto che Hitler era ebreo ora giustifica l attacco russo. Nega #bucha...come d… - lucaguercio : @zona_bianca Invitare la Vityazeva che augura missili su torino e nega l'evidenze delle responsabilità dei russi...… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , nonla possibilità di conversazioni telefoniche tripartite con l'omologo russo, Vladimir Putin , e ...: 'La liberazione del Donbass rimane una ...Intanto il ministro degli Esteri russo, Sergeila consistenza delle "voci apparse in Europa sulla presunta malattia del presidente Vladimir Putin ". "Il presidente Putin - ha detto il ... Ucraina Russia, le notizie della guerra. Lavrov: "Putin malato Fake news occidentale" Lo rende noto su Telegram Sergei Gaidai, capo della regione di Lugansk. Gaidai aggiunge che i soldati russi uccisi non vengono portati via, l'odore di decomposizione ha riempito la zona . La nostra pr ...Intanto sul fronte della cronaca del conflitto, le forze russe sono entrate alla periferia nordorientale e sudorientale di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale. 'La nostra priorità assoluta è la libe ...