Lavoro sportivo, ecco la riforma 'corretta': fino a 5mila euro zero tasse, poi due fasce (Di lunedì 30 maggio 2022) Fumata (quasi) bianca. La traversata nel deserto per dare ai lavoratori sportivi tutele e previdenza in una cornice di sostenibilità che non metta k.o. le società sportive, è vicina al traguardo. Se n'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Fumata (quasi) bianca. La traversata nel deserto per dare ai lavoratori sportivi tutele e previdenza in una cornice di sostenibilità che non metta k.o. le società sportive, è vicina al traguardo. Se n'...

Advertising

Gazzetta_it : Lavoro sportivo, ecco la riforma “corretta”: fino a 5mila euro zero tasse, poi due fasce - laCiopa : RT @laLucia82: Lavoro in ambito sportivo, vi dico solo che oggi, insieme al giudice sportivo, siamo alle prese con il caso di un genitore c… - laLucia82 : Lavoro in ambito sportivo, vi dico solo che oggi, insieme al giudice sportivo, siamo alle prese con il caso di un g… - ilbaso88 : @guido_ragazzi94 @Simon_Forever @roberta_vinci @opocaj33 Appunto, ora la sindrome di Hoffa e di Mueller Weiss sono… - giovannivolpeit : Sul Blog Imprenditori - Lavoro... e Recensioni -