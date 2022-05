Lando | Kathleen Kennedy aggiorna i fan sulla serie

Advertising

L'universo di Star Wars dovrebbe espandersi ulteriormente con una serie spinoff dedicata alle avventure diKennedy ha aggiornato i fan sul progetto. Lo spinoff di Solo: A Star Wars Story è stato annunciato nel 2020, tuttavia per ora non c'erano stati ulteriori aggiornamenti. La produttrice,...Nel corso della Star Wars Celebration, la presidente diKennedy ha assicurato che la serie dedicata al giovaneCalrissian , interpretata da Donald Glover , è ancora in fase di sviluppo per Disney+ . Nel 2018 il prequel Solo: A Star Wars ...Last week, Lucasfilm President Kathleen Kennedy shared that after Solo ... A lot of fans have been wondering what that might mean for Donald Glover’s version of Lando Calrissian. Lucasfilm previously ...Kathleen Kennedy ha aggiornato i fan sulla produzione della serie tv dedicata a Lando, interpretato da Donald Glover. L'universo di Star Wars dovrebbe espandersi ulteriormente con una serie spinoff de ...