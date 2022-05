Lancia una torta contro la Gioconda “per la salvezza del pianeta”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina un giovane esaltato hato unail vetro blindato che protegge ladefinendolo un atto “per ladel”. Dell’episodio non sono state fatte registrazioni video, ma sui social sono già virali le foto del quadro più famoso al mondo con il vetro protettivo imbrattato di bianco ed un addetto che lo pulisce. Gli attacchi allaUn video in realtà c’è e ritrae il giovane allontanato dagli inservienti del museo del Louvre mentre continua a gridare a tutta voce le sue ragioni. L’imbrattatore ha una parrucca in testa e spinge da solo una sedia a rotelle sulla quale con molta probabilità era seduto lui stesso prima di passare all’attacco. Ed è stata forse proprio la simulata condizione di handicap a consentire al ...

Advertising

LiaCapizzi : Quindi. Un uomo in sedia a rotelle, travestito da anziana, improvvisamente si alza, si avvicina alla Gioconda (prot… - LaStampa : Lancia una torta contro la Gioconda al Louvre: l’atto vandalico “per la salvezza del pianeta” - GDS_it : La #Gioconda di #Leonardo è stata imbrattata con una torta. Uno dei visitatori al #Louvre è riuscito a lanciare la… - pittulillah : RT @MediasetTgcom24: Uomo lancia una torta contro la Gioconda al Louvre: l'atto vandalico, poi l'urlo 'Salviamo il pianeta' #gioconda #lou… - LuciaTassan : RT @siriomerenda: un uomo travestito da signora su una sedia a rotelle si alza improvvisamente e lancia una torta sulla #Gioconda...rivelan… -

Leggi anche Furto del Salvator Mundi, sei arresti per il capolavoro della Chiesa di San Domenico a Napoli Era il 2009 quandodonna tirò contro la Giocondatazza di tè . Anche in quell'...Per i partecipanti al concorso è prevista nel tardo pomeriggiosuggestiva escursione in barca. ... www.marinadivarazze.it/classic - cars/ Edizione 2021: Auto premiate Best in Show:Aurelia ...Forse no, ma il recente arrivo di Nintendo Switch Sports è un'uscita affascinante: una chiara evoluzione sotto molti aspetti ma non proprio il ritorno che avremmo sperato. Quando Nintendo ha lanciato ...L'ex naufraga Fariba Tehrani critica il regolamento della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Stasera, lunedì 30 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata de L'Isola dei ...