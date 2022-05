L’aggiornamento della filiera del tabacco passa da una transizione ecologica e digitale (Di lunedì 30 maggio 2022) Essendo il principale produttore di tabacco in Europa, l’Italia non si può tirare indietro quando si parla del rapporto tra sostenibilità (non solo ambientale) e filiera tabacchicola. A dimostrarlo sono anche il fermento e l’attenzione attorno alla seconda edizione di call for Innovation “BeLeaf: Be the Future”, organizzata da Philip Morris Italia con Almacube (Innovation hub e incubatore certificato dal ministero dello Sviluppo economico) e la piattaforma Skipsolabs. Nella giornata di lunedì 30 maggio, presso la sede della giunta regionale umbra, sono state annunciate le due start-up vincitrici del concorso (una è italiana), volto a sostenere la transizione ecologica e digitale della filiera tabacchicola. Senza, ovviamente, dimenticare i principi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) Essendo il principale produttore diin Europa, l’Italia non si può tirare indietro quando si parla del rapporto tra sostenibilità (non solo ambientale) etabacchicola. A dimostrarlo sono anche il fermento e l’attenzione attorno alla seconda edizione di call for Innovation “BeLeaf: Be the Future”, organizzata da Philip Morris Italia con Almacube (Innovation hub e incubatore certificato dal ministero dello Sviluppo economico) e la piattaforma Skipsolabs. Nella giornata di lunedì 30 maggio, presso la sedegiunta regionale umbra, sono state annunciate le due start-up vincitrici del concorso (una è italiana), volto a sostenere latabacchicola. Senza, ovviamente, dimenticare i principi ...

