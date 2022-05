L’addio al nubilato di Beatrice Valli in Puglia è firmato Atelier Emè (Di lunedì 30 maggio 2022) Il weekend del 14 maggio scorso si è svolto L’addio al nubilato da sogno di Beatrice Valli. In compagnia delle sorelle e delle amiche più intime l’influencer ha deciso di trascorrere un fine settimana in una masseria di lusso all’insegna del relax e del divertimento, prima di dedicarsi completamente agli ultimi preparativi delle nozze con Marco Fantini. La giovane bride to be, tra bagni in piscina, cene sulla spiaggia e cocktail in compagnia, ha deciso di condividere il suo weekend di spensieratezza con Atelier Emé, rendendo i festeggiamenti sempre più speciali e incantevoli. Addio al nubilato di Beatrice Valli: i dettagli dell’abito da sogno Ma cosa ha indossato la celebre influencer italiana? L’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto una ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 30 maggio 2022) Il weekend del 14 maggio scorso si è svoltoalda sogno di. In compagnia delle sorelle e delle amiche più intime l’influencer ha deciso di trascorrere un fine settimana in una masseria di lusso all’insegna del relax e del divertimento, prima di dedicarsi completamente agli ultimi preparativi delle nozze con Marco Fantini. La giovane bride to be, tra bagni in piscina, cene sulla spiaggia e cocktail in compagnia, ha deciso di condividere il suo weekend di spensieratezza conEmé, rendendo i festeggiamenti sempre più speciali e incantevoli. Addio aldi: i dettagli dell’abito da sogno Ma cosa ha indossato la celebre influencer italiana? L’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto una ...

LonelySoul86 : Siamo nel 2022 ed ancora devo discutere con le pancine per l'organizzazione di un addio al nubilato!! ???????#aiutatm - ioscioccataa : ognuno nella vita fa ciò che vuole, ma nel matrimonio di beatrice valli credo ci sia ben poco da ammirare, l’addio… - ZottiCecilia : @Saphjra @PhickNewmers Io non l ho vista da nessuna parte...se non l hanno nascosta dentro un baule di Bracciano??..… - lostthemoth : Per chi ha visto Pezzi Unici pianga con me. Le attrici di Beatrice ed Erika sono insieme per festeggiare l'addio al… - fracco_ : ritrovatomi per caso in un addio al nubilato nel quale la sposa peraltro sosia della moglie di paul spector l’assas… -