L' abito da sposa di Beatrice Valli è il sogno d' amore fatto wedding dress

Advertising

Cosmopolitan_IT : Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri, incorniciati da archi di rose inglesi bianche dall'alto di… - _lamatrona_ : Comunque bea valli ha rubato la mia idea per l'abito da sposa bah - infoitcultura : Sapete quanto ha speso Beatrice Valli per l'abito da sposa? Marca e prezzo - Florian_Vienna : RT @vogue_italia: «Disegnare un mio abito con Domenico e Stefano è un sogno che si è finalmente avverato». Kourtney Kardashian e il suo loo… - surxxss : riattivato twt solo per flexare mia sorella nel suo abito da sposa -

Irpinia TV

... con la luce morbida del tramonto, Fantini abbraccia la sua, che per il suo giorno speciale ha scelto unelegante e tradizionale , scollato e con la gonna in tulle multistrato di Atelier ...Lei inbianco lungo da principessa, i capelli raccolti in uno chignon da ballerina, lui impeccabile ... Nel ruolo di damigelle dellale sorelle Eleonora e Ludovica, note al mondo Instagram ... Valentina e Rossella, in abito da sposa per il loro "si" in comune Location da sogno e tanti amici e parenti con cui condividere una giornata indimenticabile: domenica 29 maggio Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati. Per convolare ... A restare ben celati ...Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri. L’amatissima coppia di influencer ... Più radiosa che mai, l’influencer emiliana ha scelto per il grande giorno un meraviglioso abito bianco, ...