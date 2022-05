La visita a Mosca di Salvini scuote la maggioranza a 12 giorni dalle elezioni (Di lunedì 30 maggio 2022) E il leader della Lega replica: il Pd riesce a far polemica perfino sulla ricerca della pace, il nostro piano c'è Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) E il leader della Lega replica: il Pd riesce a far polemica perfino sulla ricerca della pace, il nostro piano c'è

Advertising

lmisculin : Dopo alcune inevitabili settimane di confusione e rimescolamento, gli investimenti fatti in Europa da Putin stanno… - GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - Agenzia_Ansa : Pd, sulla visita a Mosca Salvini chiarisca alle Camere e a Draghi. Giorgetti: 'Proposte suggestive ma bisogna muove… - RODOLFOSALVATOR : RT @Deputatipd: Inquietante lo scenario della visita di Salvini a Mosca, dopo le interviste dell’organizzatore, Antonio Capuano. Il buon no… - poteredonna : RT @Agenzia_Ansa: Pd, sulla visita a Mosca Salvini chiarisca alle Camere e a Draghi. Giorgetti: 'Proposte suggestive ma bisogna muoversi di… -