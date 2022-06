La visita a Mosca di Salvini scuote la maggioranza a 12 giorni dalle elezioni (Di lunedì 30 maggio 2022) E il leader della Lega replica: il Pd riesce a far polemica perfino sulla ricerca della pace, il nostro piano c'è Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) E il leader della Lega replica: il Pd riesce a far polemica perfino sulla ricerca della pace, il nostro piano c'è

Advertising

ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - ilpost : La storia della visita di Salvini a Mosca è ormai una farsa - GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - trimpa48 : RT @dariodangelo91: 1/10 #Draghi liquida l'argomento '#Salvini' con un sogghigno, con l'abbozzo di una risata di gusto, e con l'indifferenz… - universo_astro : RT @dariodangelo91: 1/10 #Draghi liquida l'argomento '#Salvini' con un sogghigno, con l'abbozzo di una risata di gusto, e con l'indifferenz… -