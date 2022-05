La telefonata a tre proposta da Erdogan? Non si terrà. Nessun dialogo tra Putin e Zelensky (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Lo sforzo del “sultano” è indubbio, finanche costante, ma sinora ha rimediato soltanto sonori niet. Sì perché la tanto attesa telefonata a tre, evocata ieri da Erdogan, non ci sarà. L’iniziativa che ai più è parsa una flebile speranza per riaprire i negoziati tra Ucraina e Russia, è naufragata mestamente. Nessuna chiamata tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e il presidente turco. La telefonata a tre proposta da Erdogan? Saltata Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che non è prevista la partecipazione del presidente ucraino e il formato della call sarà bilaterale. “Il presidente Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan terranno colloqui telefonici ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Lo sforzo del “sultano” è indubbio, finanche costante, ma sinora ha rimediato soltanto sonori niet. Sì perché la tanto attesaa tre, evocata ieri da, non ci sarà. L’iniziativa che ai più è parsa una flebile speranza per riaprire i negoziati tra Ucraina e Russia, è naufragata mestamente.a chiamata tra Vladimir, Volodymyre il presidente turco. Laa treda? Saltata Il portavoce di, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che non è prevista la partecipazione del presidente ucraino e il formato della call sarà bilaterale. “Il presidente Vladimire il presidente turco Recep Tayyipterranno colloqui telefonici ...

petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Borrell (Ue): “Decidere sul petrolio”. I russi avanzano verso il centro di Severodo… - martaottaviani : Nessuna telefonata a tre fra #Erdogan #Putin e #Zelensky. Margini di manovra turchi si assottigliano, ammesso che ci fossero - repubblica : Guerra in Ucraina, Mosca: distrutto sito con artiglieria arrivata dall'Italia. No di Putin alla telefonata a tre co… - PaoloCaminiti1 : Salta la telefonata a tre proposta da Erdogan: Putin dice no - EnricaPiccardi : RT @martaottaviani: Nessuna telefonata a tre fra #Erdogan #Putin e #Zelensky. Margini di manovra turchi si assottigliano, ammesso che ci fo… -