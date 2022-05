La strategia del Giappone per il ritorno al nucleare (Di lunedì 30 maggio 2022) Fukushima è un lontano ricordo. Dopo il disastro nucleare dell’11 marzo 2011, quando uno tsunami provocò la parziale fusione dei noccioli di tre reattori dell’impianto dell’omonima prefettura, il Giappone, per stabilizzare i prezzi dell’energia e per ovviare allo stop dei rifornimenti dalla Russia, è pronto a rivolgersi di nuovo all’atomo. “Tokyo”, ha detto il premier Fumio Kishida, “adotterà passi concreti per riavviare le centrali che hanno sospeso le operazioni dopo l’incidente di undici anni fa”. Lo scorso gennaio Kishida aveva incaricato il ministero competente di elaborare una nuova strategia per l’energia pulita. L’obiettivo del primo ministro era la creazione di una società a emissioni zero. Già allora il capo del governo Giapponese aveva ipotizzato un ritorno al nucleare. Un ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Fukushima è un lontano ricordo. Dopo il disastrodell’11 marzo 2011, quando uno tsunami provocò la parziale fusione dei noccioli di tre reattori dell’impianto dell’omonima prefettura, il, per stabilizzare i prezzi dell’energia e per ovviare allo stop dei rifornimenti dalla Russia, è pronto a rivolgersi di nuovo all’atomo. “Tokyo”, ha detto il premier Fumio Kishida, “adotterà passi concreti per riavviare le centrali che hanno sospeso le operazioni dopo l’incidente di undici anni fa”. Lo scorso gennaio Kishida aveva incaricato il ministero competente di elaborare una nuovaper l’energia pulita. L’obiettivo del primo ministro era la creazione di una società a emissioni zero. Già allora il capo del governose aveva ipotizzato unal. Un ...

