La straordinaria Giovanna d’Arco | figura scomoda e simbolo di coraggio

(Di lunedì 30 maggio 2022)era una ragazza francese molto religiosa di famiglia contadina. Ha vissuto durante la guerra dei Cent’anni (1337- 1453), ma nessun periodo storico sarebbe stato dalla sua parte. Diceva di udire la voce di Dio e indossava abiti maschili. Per questo o per il forte valore politico che assunse, fu accusata di eresia e condannata al rogo il 30 maggio 1431. Da eretica bistrattata dopo la morte è diventata santa. La Pulzella di Orléans è oggi anche un’icona laica. Unastorica fuori dall’ordinario,die integrità. Chi era la Pulzella d’Orléans? Alessandro Barbero ha dichiarato: “Sappiamo su di lei più cose di qualsiasi altra donna del Medioevo”. Un interesse del tutto giustificato in quanto si tratta di “una storia pazzesca. Una ...

Santa Giovanna D'Arco/ Oggi, 30 maggio si celebra la vergine condannata al rogo Giovanna d'Arco era una ragazza francese molto religiosa di famiglia contadina. Ha vissuto durante la guerra dei Cent'anni (1337- 1453), ma nessun periodo storico sarebbe stato dalla sua parte. Diceva ...