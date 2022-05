La Sclerosi Multipla non significa disabilità Per la giornata mondiale di questa patologia si parla ai pazienti di fiducia e terapie che possono cambiare radicalmente la qualità di vita  La sedia a rotelle non deve più essere l’unico pensiero di chi riceve la diagnosi C’è ancora molto spazio per la vita e per i sogni

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 maggio 2022) Laè una malattia infiammatoria di tipo degenerativo del sistema nervoso centrale che in Italia colpisce 130mila persone. Il rapporto femmine maschi è attualmente 3 a 1, tradizionalmente nell’intervallo anagrafico 20-40 anni, con circa il 5-6% di casi pediatrici: «L’esordio è più precoce per le donne e più tardivo per gli uomini» – afferma la professoressa Alessandra Lugaresi del Centrodell’ISNB di Bologna – «in età avanzata i sintomi di esordiotalvolta confusi con quelli di uno stroke». Oggi gli strumenti diagnostici e terapeutici favoriscono l’inizio immediato delle cure farmacologiche grazie alle quali la malattia non causa. ...